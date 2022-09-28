Рига, , 15:40 — REGNUM Евросоюзу и НАТО следует объединить усилия, чтобы расследовать ЧП на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш написал в микроблоге в Twitter.

Кришьянис Кариньш Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, «преднамеренный ущерб инфраструктуре в Балтийском море» — это очень серьёзный инцидент.

«Тесная координация ЕС и НАТО важна для расследования и согласования дальнейших шагов», — подчеркнул Кариньш.

В латвийском МВД ранее сообщили об усилении мер предосторожности в секторе управления энергетической инфраструктурой в связи с возможной диверсией на газопроводах Nord Stream. Министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил в Twitter, что ЧП в Балтийском море — это диверсия в непосредственной близости от территории НАТО.

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