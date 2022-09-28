Москва, 28 сентября, 2022, 16:28 — ИА Регнум. Казахстан стал инструментом Запада по противодействию России. Отношения Казахстана с Россией ухудшаются. Об этом в интервью ИА REGNUM рассказал эксперт по делам СНГ Аслан Рубаев.

Флаги Казахстана и России

По мнению эксперта, если Казахстан выбрал «не быть с Россией, значит у нас есть возможность относиться к нему не как к союзнику, а как к партнеру».

«Пока что как в партнерам. Следующим этапом отношений может быть переход в статус «недружественного государства». Казахстан хочет себя превратить в недружественного соседа для России. Все это я констатирую с глубоким сожалением. Мне бы хотелось говорить о Казахстане как о союзнике, друге и товарище — то, о чём говорит президент Токаев на каждой встрече с российским руководством. Но, к сожалению, пока его слова расходятся с делом», — отметил собеседник.

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Политолог считает, что нынешний Казахстан стал инструментом глобальной политики по противодействию России.

Аслан Рубаев «Самое ужасное — эта политика активно поддерживается отдельными группами в руководстве страны. Поэтому мое предложение — нужно дать Казахстану то, чего хотят его элиты. Только пусть потом не обижаются. Нужно еще раз донести до Астаны простую позицию — либо Казахстан выбирает хотя бы нейтральный статус и прекращает распространять русофобию внутри страны, или продолжает следовать нынешним курсом, но потом не обижается. Пожары разжигаете вы, не мы».

Он подчеркнул, что «Москва всегда уважительно относилась к Астане, неоднократно демонстрировала добрые намерения и помогала в сложных ситуациях».

«Казахстан, видимо, этого не ценит и планомерно занимается расшатыванием отношений и вредит дружеским связям», — сказал эксперт.

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