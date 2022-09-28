Москва, , 15:39 — REGNUM На территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей необходимо провести специальную экономическую операцию. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября, об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов (ЛДПР).

Станислав Наумов Фото предоставлено пресс-службой конкурса АНО «Россия — страна возможностей»

«Наша фракция предлагает всю экономическую деятельность в тех новых субъектах Российской Федерации, которые появятся по итогам референдумов, всю экономическую деятельность вести в режиме особой экономической зоны», — сказал депутат в ходе «правительственного часа» в Госдуме, на котором выступал министр экономического развития РФ Максим Решетников.

По его словам, соответствующая стратегия до 2032 года должна быть представлена, а Минэкономразвития РФ должно быть ее координатором с участием всех необходимых комитетов Госдумы.

«Все, что с первых же дней может работать на территории такой особой экономической зоны необходимо освободить от любого фискального обременения. Первые пять лет надо сосредоточить на том, чтобы раскрутить моховик», — пояснил Наумов.

Также депутат предлагает максимально снизить административную нагрузку для новых территорий и создать одну управляющую компанию для этой особой экономической зоны.

«Мы добились успеха на референдуме и пора начинать специальную экономическую операцию», — заключил парламентарий.

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