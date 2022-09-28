Бухарест, 28 сентября, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Землетрясение силой в 3,1 произошло в уезде Вранча на юго-востоке Румынии. Об этом сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Zeml.info Землетрясение

По данным Национального института геофизики Румынии (INFP), подземный толчок был зарегистрирован 28 сентября в 11:14 по местному времени. Эпицентр природного явления находился на глубине 115 км.

Информации о жертвах и разрушениях нет. В регионе работает специальная комиссия INFP.