София, 28 сентября, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Сотрудники управления таможенной службы Болгарии задержали в районе КПП «Капитан Андреево» на болгарско-турецкой границе большую партию незадекларированных золотых изделий. Об этом 28 сентября сообщает софийский информационный портал News. bg.

(сс) CWitte Граница

Согласно официальной информации, контрабандные ценности весом в 1,6 кг были спрятаны в тайнике автобуса, следовавшего из Турции в Румынию. Общая стоимость изъятых украшений составляет около 150 тыс. левов ($74 тыс.).

Сообщается о задержании гражданина Румынии, которому предположительно принадлежит контрабандный груз.

Ведётся следствие.

Напомним, ранее действующий Совет министров Болгарии объявил реализации масштабного плана по противодействию контрабанде.