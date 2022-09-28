Москва, 28 сентября, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Участие граждан Молдавии в спецоперации России по денацификации б. УССР будет считаться «наёмничеством» и подвергаться уголовному преследованию. Об этом говорится в заявлении посольства Молдавии в РФ, обнародованном 28 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

Отмечается, что заявление было сделано в связи объявлением в России частичной мобилизации.

«Участие «наёмника» в вооружённом конфликте, военных действиях или иных насильственных действиях карается в нашей стране лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. При этом лица, занимающиеся вербовкой наемников, их обучением и финансированием, наказываются лишением свободы на срок от десяти до 15 лет», — говорится в сообщении.

В посольстве призвали молдавских граждан обращаться, если будут нарушаться их права. Дипломаты подчеркнули, что лица, которые, кроме молдавского гражданства, имеют и российское, на территории РФ считаются гражданами России. В этом случае помощь посольства ограничена.

Напомним, ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что молдавских граждан, которые примут участие в спецоперации России, будут лишать гражданства.