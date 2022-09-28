Владикавказ, 28 сентября, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло подписал указ о введении режима повышенной готовности в республике. Он будет действовать на территории субъекта РФ с 28 сентября до особого распоряжения. Указ распространяется на территориях Ардонского, Кировского, Пригородного районов и городского округа Владикавказа.

Sputnik Верхний Ларс

В документе указано, что, в соответствии с правовым режимом повышенной готовности, на указанные территории будет ограничен въезд легкового транспорта. Исключение составляют машины, зарегистрированные в Республике Северная Осетия, а также в Южной Осетии и Грузии.

Разрешен также въезд автомашин, зарегистрированных на жителей Северной Осетии или под управлением лиц, постоянно проживающих в республике.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава РСО-Алании Сергей Меняйло заявлял о возможности введения на территории региона режима чрезвычайной ситуации. Причиной этого решения стала ситуация на границе с Грузией. На пункте пропуска «Верхний Ларс» после объявленной частичной мобилизации собрались тысячи граждан, пытающихся выехать из России.