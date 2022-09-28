Таллин, 28 сентября, 2022, 15:34 — ИА Регнум.

Цитата из к/ф «Жизнь других». реж Флориан Хенкель фон Доннерсмарк. 2006. Германия Прослушка

Департамент окружающей среды Эстонии признал, что занимается прослушиванием радиочастоты, выделенной для охотников, но считают, что ничего плохого в этом нет. Канцлер права Юлле Мадизе потребовала немедленно прекратить эту практику, назвав ее незаконной.

Как сообщил портал новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR, департамент временно приостановил прослушку и обратился за консультацией в прокуратуру. В департаменте надеются донести до канцлера права свои аргументы и сохранить многолетнюю практику прослушивания радиочастоты охотников.

Руководитель службы надзора Департамента окружающей среды Олав Аварсалу убежден, что прослушивание радиочастот является нормальной частью надзора: «Не с целью послушать, о чем между собой переговариваются охотники, чтобы потом использовать эти личные данные где-то против них, а чтобы понять, в каком районе в данный момент идет охота, чтобы позже пойти туда на проверку».

В департаменте также отметили, что Эстонскому обществу охотников известно о прослушке, поэтому это нельзя считать тайной слежкой. Ведущий государственный прокурор Эстонии Таави Перн заявил СМИ, что деятельность Департамента окружающей среды в определенных случаях может рассматриваться как незаконная надзорная деятельность.

Он добавил, что возможные нарушения закона со стороны государственного учреждения не могут быть расследованы в уголовном порядке. Это также является одной из причин, по которой прокуратура не возбудила дело.