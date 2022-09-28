Москва, , 15:34 — REGNUM Вариант перераспределения поставок СПГ с азиатского региона на европейский представляется маловероятным, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова.

«Ведущими странами-экспортёрами сжиженного природного газа (СПГ) являются Австралия, Катар и США. По итогам 2021 года их совокупная доля в мировом экспорте СПГ составила около 60%. Основные рынки сбыта расположены в азиатском регионе: Китай, Япония, Республика Корея, Индия и др.

Однако с 2019 года существенно возросли поставки СПГ в страны Европы из США, которые направили примерно треть своего экспорта в европейский регион по итогам 2021 года.

Так, основными импортёрами стали Испания (6,4%), Великобритания (5,5%), Франция (5%), Нидерланды (4,2%), Португалия (2,2%), Польша (1,8%), Греция (1,2%), Хорватия (1,2%), Италия (1%) и др.

Другим важным поставщиком СПГ в Европу является Катар, который экспортирует СПГ в Великобританию (6,7% общего объёма), Италию (6,5%), Бельгию (2,8%), Испанию (1,9%), Францию (1,2%) и др. В свою очередь, Австралия экспортирует лишь 0,2% своего СПГ в Испанию.

При этом летом текущего года была информация о том, что, несмотря на энергетический кризис, Катар не готов увеличивать производство СПГ для покрытия спроса.

А учитывая тот факт, что государство развивает сотрудничество на долгосрочной основе, вариант перераспределения поставок с азиатского региона на европейский представляется маловероятным.

Вопрос в том, готовы ли США в полном объёме удовлетворить спрос в Европе на природный газ. За счёт ввода завода Calcasieu Pass (принадлежащего Venture Global), мощность которого 12 млн тонн СПГ в год, возможно частичное покрытие потребностей европейских экономик.

Вероятнее всего, в Европе ожидается тяжёлый период, связанный не только с повышением платы за энергию для населения и бизнеса, но и с проблемами в химической отрасли, которая сильно зависит от поставок природного газа», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Bloomberg, Европа может обеспечить себя зимой электроэнергией за счет импорта СПГ.

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