Владивосток, 28 сентября, 2022, 21:18 — ИА Регнум. Новый рыбопромысловый супертраулер «Капитан Вдовиченко», построенный по заказу Русской рыбопромышленной компании, совершает переход по Северному морскому пути в порт приписки Владивосток и к месту промысла в Охотском и Беринговом морях. Об этом сегодня, 28 сентября, сообщает пресс-служба компании.

Дарья Драй ИА REGNUM Корюшка в сети

Большой морозильный рыболовный траулер «Капитан Вдовиченко», построенный на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге, является самым крупным и технологически насыщенным рыбопромысловом судном, которое рассчитано на ежегодный вылов 60 тысяч тонн рыбы. Этот показатель в 2,5 раза превышает производительность судов, которые составляют основу рыбопромыслового флота Дальнего Востока России.

Кроме того, судно оборудовано современным траловым оборудованием и средствами механизации орудий лова, а сам поиск осуществляется гидроакустическими и телевизионными рыбопоисковыми приборами. Экипаж судна будет состоять из 150 человек.

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