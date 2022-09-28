* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 28 сентября, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Прошло уже больше года с тех пор, как по приказу талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) девочкам старше шестого класса в Афганистане было отказано в доступе к образованию и посещении школ. Но похоже, что среди высокопоставленных членов группировки «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нет единого мнения на этот счёт. Об этом говорится в обзоре агентства «Шафакна».

8am.af Школа для девочек в Афганистане

Шер Мохаммад Аббас Станакзай, заместитель по политическим вопросам министра иностранных дел правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил 27 сентября на встрече по случаю «Всемирного дня туризма» в Кабуле, что «в шариате не существует никаких оснований для запрета образования девочек».

Он считает получение знаний «обязательным» для мужчин и женщин и сказал, что не существует никаких религиозных причин закрывать школы для девочек. Заместитель министра призвал к немедленному открытию школ для девочек и сказал, что этот вопрос создал разрыв между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и народом.

Однако Мохаммад Халид Ханафи, глава министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока, считает преподавание светских наук «позволительным», а выполнение приказа «Амир аль-Муминина» —«обязательным». Он сказал, что если есть противоречие между дозволенным порядком и постановлением амира, то обязательным является постановление последнего.

Интерпретация приказов муллы Хайбатуллы как религиозных предписаний

Слова Ханафи показывают, что основной причиной отказа от открытия школ для девочек является противодействие лидера движения муллы Хайбатуллы Ахундзада.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) называют муллу Хайбатуллу «Амир аль-Муминин» («повелитель правоверных») и считают «обязательным» для всех следовать и подчиняться его приказам.

Из слов главы министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока получается, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) следуют приказам муллы Хвйбатуллы, а не установлениям пророка и других религиозных деятелей в отношении образования девочек.

В хадисе, признаваемом как суннитами, так и шиитами, пророк сказал, что «поиск знаний обязателен для каждого мусульманина и мусульманки». Согласно этому хадису, изучение наук является обязательным для каждого мусульманина, мужчины и женщины, и они должны стремиться к знаниям.

В другом хадисе пророка также подчёркивается важность изучения наук и говорится: «Старайтесь изучать науку, даже если она находится в Китае». Этот хадис показывает, что пророк поощрял изучение не только религиозных, но и светских наук.

В хадисах пророк не только не запрещал девушкам и женщинам заниматься науками, но и делал изучение наук и знаний обязательными как для мужчин, так и для них. Это свидетельствует о том, что ислам не делает различий между женщинами и мужчинами в вопросе образования и считает изучение наук, как религиозных, так и светских, одинаково обязательным для представителей обоих полов.

Но талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вопреки всем этим религиозным предписаниям и хадисам пророка, запретили получение образования половине афганского населения, и основанием для этого считают приказ человека, кого ещё никто не видел и не слышал, и чьи знания в религии и исламской юриспруденции не были подтверждены ни одним религиозным авторитетом.

Это показывает, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вопреки заявлениям о следовании предписаниям ислама, используют религию только как политический инструмент для реализации своей этнической, религиозной и партийной гегемонии.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Внутренние разногласия

Противоречащие друг другу заявления двух высокопоставленных членов «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по вопросу образования девочек, сказанные в один и тот же день, показывают, что между членами движения существует глубокая интеллектуальная, политическая и идеологическая разница.

В то время как глава министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока предстал экстремистом с жёсткими взглядами, замминистра иностранных дел попытался представить себя политиком с гибкими и прогрессивными взглядами.

Кроме того, разногласия между членами «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по поводу образования девочек имеют глубокие корни, и в последние дни было опубликовано много сообщений о том, что бывший министр образования был уволен за поддержку предложения вновь открыть школы для девочек.

Бывший министр образования в короткой речи в Урузгане сказал, что причиной неоткрытия школ для девочек является не следование приказам эмира и лидера талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также религиозным и шариатским предписаниям, а вопрос «культуры».

Он сказал, что традиции афганского народа не позволяют их 16- и 17-летним дочерям ходить в школу, и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) закрыли школы по желанию народа. Эти слова были встречены широкой реакцией и противодействием народа, и даже старейшины и влиятельные люди провинции Урузган выступили с заявлениями, осуждающими эти слова, и заявили о своей поддержке образования для девочек.

Но, похоже, не этот вопрос стал причиной увольнения министра образования лидером талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Для него главной причиной было то, что его приказы не были преподнесены как «приказы любимого вождя» и по этой причине он уволил министра образования и назначил на его место одного из своих близких друзей.

Хотя у талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разные взгляды на образование девочек, строгие приказы и запрет на образование для девочек старше шестого класса привели к тому, что более миллиона девочек в Афганистане были лишены возможности учиться, возможности которая, может быть, никогда не вернется.