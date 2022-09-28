Москва, 28 сентября, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Международному сообществу при принятии мер по декарбонизации необходимо учитывать особенности развивающихся стран, создавая вместе с мерами по снижению выбросов адаптационные механизмы для таких государств и не лишая их доступа к энергии. Об этом 28 сентября заявил начальник отдела многостороннего сотрудничества в области окружающей среды МИД РФ Владимир Усков в ходе сессии Глобального финансового форума (Ecumene 2022) в Российской академии наук (РАН).

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«Давайте климат отделять от политизации, <…> доступ к энергии должен оставаться не только у развитых государств, у которых ее полно и которые могут развивать альтернативную энергетику. Но этот доступ должен быть и у развивающихся государств. Они должны иметь возможность адаптироваться к этим изменениям естественным путем, даже в этом секторе есть большая возможность снижения выбросов», — приводит его слова ТАСС.

Также Усков отметил, что Россия с понимание относится и к позиции тех государств, которые исторически ушли в своем экономическом развитии вперед, и тех, которым необходимо развивать свою экономику.

«Я бы назвал это симпатией к позиции развивающихся стран, которой зачастую пренебрегали», — пояснил российский дипломат, уточнив, что в течение долгого времени развивающимся странам обещали инвестиции и технологии взамен на снижение уровня выбросов, однако всё в итоге пошло по-другому.

«Мы много навязываем друг другу действительно важную тему декарбонизации. Но вопрос: мы боремся с выбросами или мы боремся с энергией. О чём мы должны говорить, когда миллионы, сотни миллионов людей не имеют доступа к энергии вообще», — добавил Усков.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября экс-госсекретарь Соединенных Штатов, спецпосланник президента США по климату Джон Керри заявил, что «всегда готов» встречаться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и решать климатические проблемы.