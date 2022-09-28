Тюмень, 28 сентября, 2022, 15:29 — ИА Регнум. В Тюмени арестована начальница общего отдела Государственной жилищной инспекции Тюменской области Алёна З. по обвинению во взятке размером свыше двух миллионов рублей. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы региона.

Kaluga.sledcom.ru Взятка

По версии следствия, с декабря 2021 по июнь 2022 года чиновница получила от директора ООО «Тюменьаквавендинг» взятку в 2,08 млн рублей за согласование с управляющими компаниями и размещение на объектах общедомового имущества многоквартирных домов водоматов питьевой воды.

Алёна З. обвиняется в получении взятки. По решению суда она отправлена под домашний арест до 24 ноября 2022 года.

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