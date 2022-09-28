Москва, , 15:28 — REGNUM По словам губернатора Сахалинской области добыча газа по проекту «Сахалин-2» увеличилась на 17%. Такой результат, в целом, не случаен, заявил корреспонденту доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Максимов.

Проект «Сахалин-2» Gazprom.ru

«С августа сего года у проекта появилась новая управляющая компания в лице ООО «Сахалинская энергия». Несмотря на санкционный прессинг, и общую турбулентность на рынке углеводородов, руководству удалось сделать главное: сохранить долгосрочные контракты с ключевыми покупателями и решить логистические проблемы.

Последний факт особенно примечателен тем, что его реализация стала результатом синергетического взаимодействия с ПАО «Совкомфлот» — одним из мировых лидеров в транспортировке СПГ.

Кроме того, на сегодня более 95% сотрудников «Сахалин-2» — это граждане России, что снижает риски, подобные произошедшему на проекте «Сахалин-1», когда после отзыва специалистов компанией ExxonMobile, добыча на проекте была практически заморожена.

В целом, можно утверждать, что «Сахалин-2» выдержал прессинг санкций и готов развивать свою деятельность. Перспективными в данном смысле выглядят направления сотрудничества с Индией, Таиландом, Вьетнамом и рядом других стран Азии.

Растущие экономики этих стран испытывают большую потребность в энергоресурсах, поэтому спрос на СПГ видится устойчивым, как минимум в среднесрочной перспективе (3-5 лет). Ключевым здесь станет оптимизация логистических затрат.

Кроме того очевидно, что мощности проекта будут востребованы Китаем и отечественными региональными потребителями (Приморье и Хабаровский край).

Помимо этого, со стороны «Сахалинской энергии» был предложен сценарий по оказанию содействия проекту «Сахалин-1» для восстановления объёмов добычи, который находится сейчас на рассмотрении Министерства энергетики РФ», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, санкции были нацелены на дестабилизацию нефтегазового сектора России, но по проекту «Сахалин-2» удалось добиться увеличений добычи и реализации газа.

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