28 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили призыв посольства США в Москве к американским гражданам, чтобы те немедленно покинули территорию России.

Светлана Рыбина, , 16:20 — REGNUM Заявление посольства Соединённых Штатов Америки в Москве сообщило о том, что граждане США не должны ездить в Российскую Федерацию, а те, кто проживает или путешествует, должны немедленно покинуть Россию, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 28 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Официальным обоснованием для того, чтобы американские граждане избегали посещения России, названы якобы планы Москвы отказаться принимать двойное российско-американское гражданство в качестве аргумента против частичной мобилизации. В то же время посольство умолчало, что бежать из России предлагается вообще всем гражданам США, в том числе и тем, кто обладает только одним паспортом.

«Что-то знают, что-то готовится против нас», — подозревает Алексей П.

Многие пользователи начали подозревать, что России предстоит столкнуться с чем-то очень серьёзным на своём пути, раз крысы начали заранее бежать с корабля.

«Я так понимаю, что-то готовится. Мы на пороге действительно грандиозного события», — пишет Nurbek J.

Некоторые комментаторы отметили, что покинуть пределы Российской Федерации просят не только американцев, но и других подпевал США.

«Польша тоже рекомендовала своим гражданам уехать из России. Все главные западные русофобы спешно пакуют чемоданы и делают ноги из России», — отметил Владислав Р.

«Чего там? Заварушка серьёзная намечается? Вчера поляки предупредили своих, сегодня американцы. Страшно всё это. Политики дерутся друг с другом, а простые смертные страдают», — сетует Людмила С.

Взрыв однофазной ядерной бомбы мощностью 23 кт. Полигон в Неваде (1953 год)

Часть людей полагает, что Россия не хочет ухудшать и без того тяжёлое положение в отношениях с Западом, но Америка и её союзники всё делают для того, чтобы приблизить третью мировую войну и применение сторонами ядерного оружия.

«Сами сделали Россию своим врагом, а теперь в истерике бегают и трубят о вероятном применении ядерного оружия. Москва до последнего терпела, но последние события уже ни в какие ворота не лезут», — подметил Максим Н.

«Собрались применять ядерное оружие? Или ждут, что Россия его применит? Недаром с их каналов так про это ежедневно трубят. Задумали как с химическими атаками, «ковидом» и терактами на газопроводе «Северный поток». Америка хочет устроить глобальный хаос, иначе ей не выплыть из собственного кризиса», — считает Марта И.

«Видимо, это означает, что скоро наступит бесповоротный этап спецоперации, после чего с Западом нас уже ничего связывать не будет», — поделился своим мнением Александр А.

Нашлись и те, кто считает, что Америка может совершить серьёзную ошибку, перегнув палку и вынудив Россию вступить в открытое вооружённое противостояние со странами НАТО.

«США уже под прицелом. Если они думают, что натравят Зеленского на Россию, а сами отсидятся, этого не будет. В этой ситуации Болгария и Польша выглядят комично, отозвав своих граждан. Чтобы не пострадать, нужно брать целиком свои страны и переезжать на другую планету», — советует Наталья С.

Напомним, 28 сентября посольство Соединённых Штатов Америки в Москве сообщило о том, что граждане США не должны ездить в Российскую Федерацию, а те, кто проживает или путешествует, должны немедленно покинуть Россию.