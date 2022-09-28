Ижевск, , 15:27 — REGNUM В Индустриальный районный суд Ижевска поступили материалы дела и ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении директора ООО Частная охранная организация «Щит». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

В школе Иван Шилов © ИА REGNUM

Он обвиняется в совершении преступления по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Следствие ходатайствует о заключении директора ЧОП под стражу.

Именно это охранное предприятие контролировало меры безопасности в школе №88 Ижевска, на которую было совершено нападение.

Как сообщало ИА REGNUM, на школу №88 26 сентября было совершено нападение. В здание ворвался вооруженный мужчина и открыл стрельбу. В результате погибли 17 человек, в том числе 11 детей и два охранника, 23 человека пострадали.

Нападавший являлся выпускником этой школы 1988 года.

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