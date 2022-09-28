Таллин, 28 сентября, 2022, 15:26 — ИА Регнум.

Паром

В среду, 28 сентября, в 28-ю годовщину крушения парома «Эстония» в Таллине проходят мероприятия в память о погибших. Об этом сообщило Объединение родственников погибших на «Эстонии» — НКО Memento Mare.

Так, состоится поминальное богослужение у памятника «Прерванная линия» возле Морских ворот Таллинн, которое по традиции начнется в 12 часов дня. К памятнику будут возложены траурные свечи и венки от родных и близких погибших, общественных организаций.

Ряд поминальных мероприятий состоится в течение дня в Швеции и Финляндии.

Как сообщало ИА REGNUM, грузопассажирский паром «Эстония» эстонской компании Estline потерпел крушение в ночь на 28 сентября 1994 года на пути из Таллина в Стокгольм во время сильного шторма. Из 989 человек на борту погибли 852 человека, большинство (более 500) — граждане Швеции.

Паром «Эстония» — это единственное в мире судно, охраняемое законом о покое погибших, и его крушение — единственный случай, расследование которого без официального разрешения считается преступлением.

В 2021 году в ходе подводных исследовательских работ, организованных группой родственников погибших и крупнейшим СМИ Прибалтики Рostimees, был документально зафиксирован разрыв борта парома, что вновь активизировало одну из версий причин гибели — столкновение с подводной лодкой страны-члена НАТО. Официальные Эстония и Швеция отвергают эту версию.