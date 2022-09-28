Москва, , 15:26 — REGNUM Министры иностранных дел России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов обсудили по телефону ход выполнения трехсторонних договоренностей по Карабаху. Об этом 28 сентября сообщили в МИД РФ.

Сергей Лавров Mid.ru

«Рассмотрен ход выполнения трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. Условлено активизировать соответствующую работу», — сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Кроме того, стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений с акцентом на реализацию положений Декларации о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном от 22 февраля 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября 2020 года. 9 ноября того же года между главами России, Азербайджана и Армении Владимиром Путиным, Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном было заключено соглашение о прекращении огня. Часть территории Арцаха перешла под контроль Баку.