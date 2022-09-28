Москва, , 15:24 — REGNUM Упрощение процедур сертификации помогло за несколько месяцев ввести в Россию 800 тысяч упаковок подгузников. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября, об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе «правительственного часа» в Госдуме.

Максим Решетников Duma.gov.ru

По его словам, объем рынка детских товаров в России составляет практически 1 трлн рублей, из него российское производство составляет 340 млрд рублей.

«У нас благодаря этим мерам буквально за несколько месяцев 800 тысяч упаковок ввезено в страну, которых раньше не было. Это ключевые вещи. Понятно, что это не только детские подгузники. Там есть и сегмент взрослых, но они также нужны. Это, по сути, медизделие», — сказал Решетников.

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