Самара, 28 сентября, 2022, 15:29 — ИА Регнум. 324,27 км автодорог намерены отремонтировать в 2022 году в Самарской области в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автодороги». Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

Rk.gov.ru Ремонт дороги

Сообщается, что благодаря этому нацпроекту туристические маршруты Самарской области становятся безопаснее и комфортнее. Так, в регионе в 2022 году завершен ремонт автодороги «Урал"-Солнечная Поляна-Ширяево общей протяженностью 47,65 км.

«Проехать в санаторий Сергиевские минеральные воды можно теперь по обновленному мосту через реку Шунгут», — сообщает пресс-служба.

Напомним, что в 2021 году к нормативу были приведены десять километров туристического маршрута от села Зольное до села Бахилово. С прошлого года до «Замка Гарибальди» можно доехать по комфортной и безопасной дороге. Здесь в нормативное состояние были приведены свыше 26 км автодороги, а также мост через ручей.