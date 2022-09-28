Джакарта, , 15:18 — REGNUM Министерство окружающей среды и лесного хозяйства Индонезии зарегистрировало по меньшей мере 23 миллиона тонн отходов в 514 округах и городах Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

Мусор Иван Шилов © ИА REGNUM

«В год в Индонезии набирается примерно 68 млн тонн отходов. Дело в том, что примерно 35% не утилизируются должным образом», — говорится в заявлении министерства.

Управление отходами в Индонезии планируется завершить в 2025 году.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Бали Вайан Костер заявил, что мусорная свалка в городе Денпасар будет закрыта из-за саммита G20.

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