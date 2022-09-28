Тбилиси, 28 сентября, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Общественный транспорт в Тбилиси будет самым быстрым, самым комфортным и самым доступным. Об этом 28 сентября заявил журналистам мэр столицы Грузии Каха Каладзе.

Каха Каладзе

«Человек не должен покупать машину за $500 или $700, чтобы иметь возможность передвигаться из одного места в другое. Общественный транспорт должен быть настолько комфортным, чтобы этого не понадобилось», — сказал Каладзе.

Он отметил, что в Тбилиси самый организованный общественный транспорт, парк которого состоит из самых новых маршруток и автобусов. Мэр подчеркнул, что этому помогли международные организации.

Глава города также извинился за неудобства, вызванные затянувшимися дорожными работами в Тбилиси. Он пообещал, что скоро их завершат, и проблема будет снята.