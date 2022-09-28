Москва, 28 сентября 2022, 15:30 — REGNUM Инвестиционный проект по созданию центра компетенций спецсталей и нержавеющих сталей создаётся на территории Волгоградской области. Об этом 28 сентября на встрече в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил губернатор Андрей Бочаров.
В регионе считают этот проект одним из самых перспективным, он находится уже в стадии реализации. Для создания центра есть все возможности — специалисты и базовые предприятия.
Кроме того, в регионе восстановили производство первичного алюминия и ввели в эксплуатацию фабрику обожжённых анодов, которые ранее практически все завозили из-за рубежа.