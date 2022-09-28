Москва, 28 сентября, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Инвестиционный проект по созданию центра компетенций спецсталей и нержавеющих сталей создаётся на территории Волгоградской области. Об этом 28 сентября на встрече в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил губернатор Андрей Бочаров.

Иван Шилов ИА REGNUM Сталь

В регионе считают этот проект одним из самых перспективным, он находится уже в стадии реализации. Для создания центра есть все возможности — специалисты и базовые предприятия.

«Эта проблема достаточно существенная и для страны в целом. Сегодня мы понимаем, что в значительной части мы зависели — особенно по «пищёвке», по другим специальным сталям — от импортной составляющей. У нас формируются хорошие предложения, мы обсуждаем вопрос с нашими предполагаемыми инвесторами. Здесь хорошая поддержка правительства, Министерства промышленности РФ, и считаем, что этот проект является одним из перспективных не только для Волгоградской области, но и для всей страны», — сказал губернатор.

Кроме того, в регионе восстановили производство первичного алюминия и ввели в эксплуатацию фабрику обожжённых анодов, которые ранее практически все завозили из-за рубежа.