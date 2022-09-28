Санкт-Петербург, , 15:38 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко лично разберёт обращения и просьбы граждан по вопросам частичной мобилизации. Об этом 28 сентября сообщили в пресс-службе главы региона.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко Дарья Драй © ИА REGNUM

Дрозденко провёл встречу с мобилизованными жителями Ленобласти в Доме офицеров в Луге. Там он дал разъяснение по некоторым аспектам мобилизации. В частности затронул тему с нарушением критериев отбора лиц, подлежащих мобилизации.

«К сожалению, сейчас смотрим по комиссии, есть нарушения по возрасту и по семейному положению, и по здоровью. Поэтому в каждом случае разбираемся. Вчера на комиссии 19 человек вернули из частей», — заявил Дрозденко, добавив, что большая часть граждан призывается в соответствии с указами президента Владимира Путина и разъяснениями Минобороны.

В своём Telegram-канале Дрозденко оценил условия пребывания мобилизованных в военной части в Луге. По его словам, питание в норме, граждане получают блюда на выбор, салаты и соки. Душ принимают по сменам, на 120 человек в бойлере имеется 100 литров воды.

«Учеба по первой медицинской помощи — всем. Военное дело — начальная подготовка; стрельба и слаживание — впереди, на полигоне; обмундированием укомплектованы в основной части. Ряд позиций проблемных. Будем помогать. Списки необходимого передает командование части и округа», — подчеркнул Дрозденко.

При этом в военной части оружия для мобилизованных нет. Имеется только то, что подходит для обучения. Вопрос с оружием решается командованием Западного военного округа.

Напомним, что в Ленобласти определили размер единоразовых выплат для мобилизованных. Те, что призваны по повестке, получат по 100 тыс. рублей, а добровольцы — 300 тыс. рублей.

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