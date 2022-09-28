Ульяновск, 28 сентября, 2022, 15:16 — ИА Регнум. В Ульяновске заключены три муниципальных контракта по поставке транспортных средств. Соответствующие извещения о проведении закупок опубликованы на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Автомобиль

Заказчиком выступает муниципальное казённое учреждение «Управление делами администрации города Ульяновска». Закупаются три транспортных средства.

Учреждение приобретает автомобиль ГАЗель Бизнес (ГАЗ-330 202) или эквивалент. Начальная цена контракта определена в размере 2 358 333,33 рубля, по итогам аукциона стоимость снижена на 11 791,67 рублей — до 2 346 541,66 рублей. Данное транспортное средство поставит общество «Спецавтотрейд» (Нижегородская область).

Также закупается автомобиль УАЗ 220 695-04 или эквивалент. По итогам аукциона цена не снижена и составила 1 508 900 рублей. Машину поставит общество «Взлёт» (г. Ульяновск).

Ещё приобретается автомобиль LADA Vesta Classic Start или эквивалент. Начальная цена определена в размере 1 485 566,67 рублей, по итогам аукциона контракт заключён на 1 411 287,53 рубля. Автомобиль поставит ТК «Викинги» (г. Тольятти, Самарская область).

Средства на данные транспортные выделяются из муниципального бюджета Ульяновска.