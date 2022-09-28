Донецк, 28 сентября, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Вооружённые формирования киевского нацистского режима обстреляли населённые пункт Каштановое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 28 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Ministry of Defense of Ukraine Артиллерия ВСУ ведёт обстрел

Уточняется, что обстрел Каштанового со стороны ВСУ был зафиксирован в 15:00 (совпадает с мск) и в ходе него по населённому пункту было выпущено три снаряда калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что из Пензы доставлены тракторы в город Токмак Запорожской области в рамках шефской помощи Пологовскому району.