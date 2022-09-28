Ставрополь, 28 сентября, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Глава Ставропольского края Владимир Владимиров принял участие в донорской акции, которая проводилась в поддержку бойцов — участников специальной военной операции на территории б. УССР. Он сдал кровь по дороге на работу, о чем сообщил 28 сентября в своем телеграм-канале.

Stavregion.ru Владимир Владимиров

«Сегодня вновь стал донором крови. С утра по пути на работу заехал на станцию переливания в Ставрополе. Стараюсь так делать хотя бы несколько раз в год. Но сейчас своим участием поддержал не только донорское движение, но и акцию в поддержку наших бойцов-участников специальной военной операции», — написал Владимиров.

Глава Ставрополья призвал последовать его примеру всех неравнодушных жителей края. Он также напомнил, что помощь бойцам-участникам ВСО можно принять и собирая пожертвования, и выражая свою эмоциональную поддержку в различных акциях, и отдавая частичку себя, сдавая кровь.

«Если хотите стать донором, принять участие в деле спасения жизней — вы всегда можете обратиться на станции переливания крови, которые работают в Ставрополе и Пятигорске», — сообщил он в соцсети.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Ставрополья заявил, что будет ежемесячно перечислять свой однодневный заработок на счет благотворительного фонда в поддержку участников спецоперации.