Глава Ставрополья сдал кровь, поддержав участников спецоперации
Ставрополь, 28 сентября, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Глава Ставропольского края Владимир Владимиров принял участие в донорской акции, которая проводилась в поддержку бойцов — участников специальной военной операции на территории б. УССР. Он сдал кровь по дороге на работу, о чем сообщил 28 сентября в своем телеграм-канале.
Глава Ставрополья призвал последовать его примеру всех неравнодушных жителей края. Он также напомнил, что помощь бойцам-участникам ВСО можно принять и собирая пожертвования, и выражая свою эмоциональную поддержку в различных акциях, и отдавая частичку себя, сдавая кровь.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Ставрополья заявил, что будет ежемесячно перечислять свой однодневный заработок на счет благотворительного фонда в поддержку участников спецоперации.