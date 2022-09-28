Москва, , 15:13 — REGNUM Прогнозы по курсам иностранных валют волнуют российских граждан уже 30 лет, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.

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«Авторитетные участники рынка, аналитики и профильные министерства проводят серьезные макроэкономические исследования, делятся прогнозами. Происходящие события в российском сегменте валютного рынка в 2022 году уникальны.

На фоне значительного снижения активности спекулянтов и проявления токсичности у валют еврозоны и США российский рубль проявил небывалое восстановление даже на фоне усиление геоэкономических реалий. С начала января доллар потерял почти 20%, а евро — около 50% к российской валюте.

Относительно сильный рубль стал эффективным инструментом для борьбы с инфляцией и улучшения социального спокойствия россиян.

Рубль по-прежнему имеет больше склонности к умеренному укреплению. И это отличная новость не только для граждан, но и для бурно развивающейся ИТ-индустрии, электронного бизнеса, блокчейна и майнингу.

Сегодня рубль становится эффективным инвестиционным инструментом и не хотелось бы, чтобы инвесторы в нем снова разочаровались», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, укрепление доллара до 66 рублей ожидается в декабре 2022 года. Такой прогноз даёт Минэкономразвития России.

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