Кабул, 28 сентября, 2022, 15:13 — ИА Регнум. После того, как исполняющий обязанности представителя Афганистана в ООН отказался выступать на Генеральной Ассамблее, позиции Афганистана на самом важном собрании мира остались погребёнными в заявлениях официальных лиц. Мировые лидеры пришли, рассказали о своих самых важных приоритетах и заботах и ушли. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

(сс) Olgamielnikiewicz Афганистан

Афганистан, который ещё несколько лет назад занимал важное место на этом ежегодном собрании благодаря вниманию международного сообщества и привлекал большое внимание, в этом году остался без выступления, но упоминался много раз в обращениях глав других стран.

Когда американский президент Джо Байден подошёл к трибуне, внимание многих граждан в Афганистане и во всём мире было прикованы к нему, чтобы услышать, что американский лидер скажет о стране, которая, по мнению многих, играет определённую роль в нынешней ситуации. Однако Байден вскользь упомянул Афганистан и, помимо режима военной диктатуры в Мьянме, он мельком сказал о роли талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в защите прав женщин.

Для американского президента, чьи предшественники в последние 20 лет всегда посвящали большую часть своих выступлений Афганистану, в этом году эта страна оказалась одной из неловких тем в международных отношениях.

Но в кулуарах Генеральной Ассамблеи два представителя США по Афганистану, Том Уэст и Рина Амири, вели переговоры с официальными лицами разных стран о ситуации в Афганистане.

Второй страной, от которой ожидалось, что она уделит Афганистану больше внимания, был Пакистан. Премьер-министр Шахбаз Шариф в своём выступлении после представления других внутренних и внешних приоритетов упомянул Афганистан как сложнейший вызов международному сообществу и призвал мировое сообщество взаимодействовать с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он упомянул о присутствии и деятельности ряда террористических группировок в Афганистане, находящемся под властью радикалов.

Нежелание Шахбаза Шарифа, в отличие от бывшего премьер-министра Пакистана Имран Хана, играть активную роль в афганской политике было очевидным, однако министр иностранных дел этой страны лоббировал талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в кулуарах форума. Билавал Бхутто Зардари на встрече с западными официальными лицами неоднократно просил обратить внимание на афганский кризис через взаимодействие с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Другие страны региона, в том числе Узбекистан и Таджикистан, которые всегда страдали от кризисов своих южных соседей, выразили обеспокоенность по поводу экспорта терроризма из Афганистана в Среднюю Азию и обратились в этом отношении к международному сообществу за помощью.

В своём выступлении премьер-министр Ирландии Майкл Мартин заявил, что с тех пор, как к власти пришли талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), его страна выступает за права афганского народа, особенно женщин и девочек, и увеличила объёмы гуманитарной помощи.

Говоря об отказе девочкам в праве на образование, он подчеркнул, что сентябрь — это месяц, когда многие учащиеся по всему миру возвращаются в школу, но для миллионов девочек в Афганистане возврата нет. Уже год, как их лишили школы, и это явное нарушение основных прав и свобод.

Эммануэль Макрон и Олаф Шольц, лидеры Франции и Германии, назвали продовольственный кризис и право афганских девочек на образование общей проблемой мира и выразили готовность участвовать в её решении.

Шейх Тамим, эмир Катара, который последние годы играет важную роль в событиях в Афганистане, в своём выступлении потребовал от участников переговоров в Дохе (США и «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)) придерживаться достигнутых договорённостей.

«Мы всегда придавали особое значение защите гражданских лиц, уважению прав человека, особенно прав женщин, праву девочек на образование и национальному примирению афганского народа, а также предупреждали об опасности изоляции Афганистана и её последствиях», — сказал он.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, единственный лидер, который с оптимизмом смотрит на «позитивные события» в Афганистане, подчеркнул практические шаги, предпринятые в Кабуле для реализации прав человека в Афганистане, и заявил, что временному правительству необходимо предпринять эффективные шаги для обеспечения соблюдения прав человека.

«Тем не менее, мы считаем, что наблюдается некоторый прогресс, и мы будем продолжать работать с нашими афганскими братьями по улучшению ситуации», — указал он.

Несмотря на все эти речи, афганский народ испытывает серьёзную обеспокоенность по поводу того, что его истерзанная войной страна вот-вот будет забыта.

77-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, первая встреча мировых лидеров за год, который Афганистан провёл полностью под контролем талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вселяет тревогу, что государство снова будет забыто, как в 90-х годах, и Запад, который уделяет всё свое внимание кризису на территории б. УССР и протестам иранских женщин, забудет о том, что когда-то хотел сделать Афганистан образцом демократии в регионе, но теперь снова отдал группировке, которую изгнал 21 год назад.