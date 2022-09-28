Вашингтон, , 15:12 — REGNUM Компании Eisai (Япония) и Biogen (США) заявили о намерении подать заявку на разрешение нового препарата от болезни Альцгеймера после проведения клинических испытаний, которые показали, что он замедляет прогрессирование болезни. Об этом 28 сентября сообщает Financial Times.

Мозг

По заявлению компаний, результаты третьей фазы испытаний показали, что применение леканемаба, моноклонального антитела, пациентами на ранних стадиях заболевания снизило скорость ухудшения когнитивных способностей на 27% по сравнению с теми, кто получал плацебо.

Результаты клинических испытаний дают надежду примерно 50 миллионам человек, страдающих болезнью Альцгеймера во всем мире, на то, что в поисках методов лечения наметился прогресс.

Препарат, разработанный совместно компаниями Eisai и Biogen, уменьшает накопление в мозге так называемых бета-амилоидных бляшек, которые находятся в центре научных дебатов о причинах болезни Альцгеймера.

Почти три десятилетия ученые пытаются доказать так называемую амилоидную гипотезу — идею, что амилоидные бляшки в мозге являются основной причиной болезни Альцгеймера. Но десятки испытаний лекарств так и не смогли показать, что очистка от них может замедлить темпы снижения когнитивных способностей.

Однако компания Eisai заявила, что положительные результаты одного из крупнейших клинических исследований пациентов с болезнью Альцгеймера стали «важной вехой» и подтвердили амилоидную гипотезу.

«Eisai считает, что эти результаты создадут новые горизонты в диагностике и лечении болезни Альцгеймера, а также будут способствовать дальнейшей активизации инноваций для поиска новых вариантов лечения», — сказал исполнительный директор Eisai Харуо Наито.

Ученые отметили важность исследования леканемаба, поскольку это первый антиамилоидный препарат, показавший преимущества в плане замедления когнитивных ухудшений, но все же призвали к осторожности в интерпретации результатов.

«Это исследование стало первым из сорока с лишним испытаний примерно двадцати других антиамилоидных препаратов, которое показало положительный эффект. Но хотя это отрадное событие, оно не доказывает амилоидную гипотезу», — сказал профессор неврологии из Университета Цинциннати Альберто Эспэй.

По его словам, леканемаб — первый из испытанных антиамилоидных препаратов, который не только снижает уровень бета-амилоидов, но и повышает уровень нормального белка. Таким образом, преимущества могут быть связаны не со снижением уровня первого, а с повышением уровня второго, сказал Эспэй.

В ходе испытаний почти 1800 пациентов получали леканемаб раз в две недели в течение 18 месяцев. Исследование также показало, что препарат вызывает потенциально опасные побочные эффекты.

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