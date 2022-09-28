Вашингтон, , 15:11 — REGNUM Разработчики WhatsApp планируют внедрить новые функции, касающиеся видеозвонков. Об этом 28 сентября сообщил Digital Information World.

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По данным издания, в мессенджере собираются увеличить количество участников видеозвонков до 32 пользователей. На данный момент в конференции могут участвовать не более 8 человек. В приложение также хотят добавить возможность для обмена большими файлами.

Ранее СМИ сообщили о том, что в WhatsApp могут добавить возможность ставить аудиосообщение в свой статус. По функционалу нововведение будет похоже на автоответчик.

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