Вашингтон, , 15:10 — REGNUM Возможность того, смогут ли США разбомбить лаборатории по производству наркотиков в Мексике, рассматривал бывший американский президент Дональд Трамп. Об этом 28 сентября сообщает газета The Washington Post, которая до публикации ознакомилась с книгой репортера газеты The New York Times Мэгги Хаберман «Уверенный человек: создание Дональда Трампа и разрушение Америки».

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

«Он поднимал этот вопрос несколько раз, спрашивая ошеломлённого министра обороны Марка Эспера, могут ли США действительно разбомбить лаборатории», — приводит издание выдержку из книги.

При этом в ней указывается, что бывший президент США оказался введён в заблуждение выражение lead to target, которое употребил замминистра здравоохранения и социальных служб США Бретт Джируар во время обсуждения борьбы с торговлей наркотиками. Это выражение также используется военными и может быть переведено, как «накрыть цель».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что актёр Том Хэнкс опубликует свой дебютный роман «Создание еще одного шедевра кино» (The Making of Another Motion Picture Masterpiece) 9 мая 2023 года.