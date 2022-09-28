Тбилиси, 28 сентября 2022, 15:09 — REGNUM Активисты грузинской оппозиционной партии «Дроа» 28 сентября вышли на акцию протеста против въезда граждан России на территорию Грузии. Об этом сообщает телеканал «Мтавари архи».
По данным журналистов, правоохранители остановили оппозиционеров на расстоянии пяти километров от границы.
«Вы знаете, какое там движение, и из России в Тбилиси, и из Тбилиси в Россию? Дороги забиты, и мы объяснили участникам митинга, что движение не должно останавливаться, мы призвали их встать на обочине», — сказал журналистам сотрудник полиции.
Сообщается, что протестующие развернули русофобские плакаты, а также флаги Грузии и б. УССР. Они требуют закрыть границу для граждан России.
Стоит отметить, что с начала в России частичной мобилизации по 26 сентября, по данным МВД Грузии, в республику въехали около 250 тыс. граждан РФ. За тот же период из страны выехало 60% от этого числа.
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