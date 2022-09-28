Лондон, 28 сентября, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Разработчики экшен-игры Dead Island 2 выступили в защиту функции «износа оружия ближнего боя», которой игроки были недовольны ещё с момента релиза первой части франшизы. Об этом 28 сентября пишет издание Kotaku.

Скриншот YouTube Кадр из трейлера игры Dead Island 2

Главный дизайнер проекта Адам Дакетт и арт-директор Адам Олсон рассказали, что износ оружия сделает игру более реалистичной и сбалансированной. По их словам, в дальнобойном оружии есть лишь ограниченное количество патронов, поэтому и оружие ближнего боя тоже должно иметь ограниченное количество использований.

Разработчики также отметили, что износ холодного оружия позволит геймерам лучше узнать игру — сломав свою любимую дубину, им придётся искать ей замену и, таким образом, знакомиться со всем представленным арсеналом.

Напомним, что релиз Dead Island 2 должен состояться 3 февраля 2023 года. Игра будет доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.