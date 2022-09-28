Москва, 28 сентября, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Европейская экономика испытывает серьезные проблемы на фоне энергетического и продовольственного кризиса, усиленного конфликтом в б. УССР, санкциями в отношении России и ответными мерами, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Александр Горбаруков, ИА REGNUM Санкции

«Поставки газа из России по «Северному потоку» и так были приостановлены на неопределенный срок, а из-за «беспрецедентной» аварии практически нет надежд на скорое возобновление поставок по СП-1 или даже на подключение СП-2, которое ранее предлагалось Россией, но не было принято ЕС.

Сейчас, после референдумов в четырех областях б. УССРо присоединении к России, европейские политики обсуждают новый пакет санкций, в том числе потолок цен на нефть.

Одновременно они, как следует из публикации Politico, думают о смягчении тех ограничений, которые наиболее болезненно отражаются на экономике стран ЕС, в частности, снятии ограничений на морские перевозки российских удобрений и цемента.

Ведь из-за резко подорожавшего газа и электричества европейские заводы останавливают или сокращают выпуск этой продукции, при этом дефицит удобрений приведет к снижению урожайности и недостатке продовольствия в мире и в будущем сезоне, а нехватка цемента — к остановке строительства.

То есть в наиболее острых вопросах политики вынуждены учитывать и экономическую рациональность, и такие примеры уже были не раз — США фактически сразу вывели из-под санкций российские удобрения.

Однако о системном смягчении санкций, пока конфликт в б. УССР продолжает разрастаться, говорить вряд ли возможно», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, предложения по новому пакету антироссийских санкций Евросоюза, в котором будут содержаться меры по смягчению уже действующих ограничений, предложит Европейская комиссия.

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