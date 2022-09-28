Киев, , 15:05 — REGNUM Федерация гимнастики бывшей УССР не примет участия в конгрессе Международной федерации гимнастики (FIG) из‑за присутствия на нём представителей России и Белоруссии. Об этом 28 сентября говорится на сайте киевского ведомства.

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Отмечается, что в адрес президента FIG Моринари Ватанабэ был направлен документ с данным решением, а также просьбой отстранить Россию и Белоруссию от участия в конгрессе.

Конгресс FIG состоится с 11 по 12 ноября. Первоначально он должен был пройти в Норвегии, но затем был перенесён в турецкий Стамбул. Норвегия оказалась не в состоянии организовать мероприятие из‑за запрета на допуск российской стороны.