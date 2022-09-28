Рязань, , 15:30 — REGNUM Исторический выбор сделали жители ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей на референдумах о воссоединении с Россией. Это решение определяет судьбу народа с общим будущим. Такое мнение высказал 28 сентября в социальных сетях губернатор Рязанской области Павел Малков.

Референдум в Мелитополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Голосование проходило, в том числе, и в Рязанской области. В регионе были открыты избирательные участки и организована работа выездных комиссий, как в пунктах временного размещения, так и по месту жительства.

«Итоги референдума — это решение, определившее судьбу нашего народа с общими традициями, ценностями, прошлым, а теперь и будущим. Наблюдатели из разных стран мира отмечают легитимность и прозрачность процедуры голосования, поэтому итоги референдума не подлежат сомнению. Впереди у нас много работы во благо общей Родины и всех наших граждан. Отныне мы будем решать поставленные задачи вместе», — уверен губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, главы Херсонской области и ЛНР уже обратились к Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вхождение регионов в состав РФ.