Рязань, 28 сентября 2022, 15:30 — REGNUM Исторический выбор сделали жители ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей на референдумах о воссоединении с Россией. Это решение определяет судьбу народа с общим будущим. Такое мнение высказал 28 сентября в социальных сетях губернатор Рязанской области Павел Малков.
Голосование проходило, в том числе, и в Рязанской области. В регионе были открыты избирательные участки и организована работа выездных комиссий, как в пунктах временного размещения, так и по месту жительства.
Как сообщало ИА REGNUM, главы Херсонской области и ЛНР уже обратились к Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вхождение регионов в состав РФ.