Москва, 28 сентября, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Российское законодательство о закупках на сегодняшний день не нуждается в серьезной переработке. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября, об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе «правительственного часа» в Госдуме.

Официальный сайт правительства России Максим Решетников

Министр напомнил, что сейчас созданы возможности закупок у единственного поставщика, однако, многие региональные губернаторы опасаются без крайней нужды принимать такие решения из-за возможных вопросов со стороны контролирующих органов. Он считает, что такой механизм должен использоваться в крайних случаях, когда действительно есть нужда.

«44-й закон, наверное, один из самых изменяемых законов и там всегда есть, что совершенствовать. Мне кажется, на сегодняшний момент каких-то системных проблем здесь нет», — сказал Решетников.