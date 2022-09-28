Чита, , 15:03 — REGNUM За период с 20 по 26 сентября 2022 года в Забайкальском крае отмечалось снижение цен на ряд продовольственных товаров, сообщает 28 сентября территориальное управление госстатистики.

Яблоко Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Так, больше всего цена уменьшилась на капусту белокочанную свежую (на 7,1%). Также изменились ценники на: яблоки (на 6,8%), помидоры свежие (на 6,2%), картофель (на 5,3%), свёклу столовую (на 5,0%), мясо кур охлажденных и мороженых, морковь, творог (на 2,0%), масло подсолнечное (на 0,5%), колбасу полукопченую и варено-копченую (на 0,4%), маргарин (на 0,2%).

Как сообщало ИА REGNUM, с 30 августа по 5 сентября 2022 года в Забайкальском крае наибольшее снижение цен отмечалось на лук репчатый (на 9,3%), свёклу столовую (на 8,8%) и капусту белокочанную свежую (на 5,6%),

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