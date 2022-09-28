Чита, 28 сентября, 2022, 15:03 — ИА Регнум. За период с 20 по 26 сентября 2022 года в Забайкальском крае отмечалось снижение цен на ряд продовольственных товаров, сообщает 28 сентября территориальное управление госстатистики.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Яблоко

Так, больше всего цена уменьшилась на капусту белокочанную свежую (на 7,1%). Также изменились ценники на: яблоки (на 6,8%), помидоры свежие (на 6,2%), картофель (на 5,3%), свёклу столовую (на 5,0%), мясо кур охлажденных и мороженых, морковь, творог (на 2,0%), масло подсолнечное (на 0,5%), колбасу полукопченую и варено-копченую (на 0,4%), маргарин (на 0,2%).

Как сообщало ИА REGNUM, с 30 августа по 5 сентября 2022 года в Забайкальском крае наибольшее снижение цен отмечалось на лук репчатый (на 9,3%), свёклу столовую (на 8,8%) и капусту белокочанную свежую (на 5,6%),

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