Гатчина, Ленинградская область, 28 сентября, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Блогер Андрей Нифёдов рассказал о подрыве его автомобиля в Гатчине. Он сообщил об этом в своём телеграм-канале.

Andrew Kuznetsov Взрыв

Нифёдов опубликовал фотографии повреждённого автомобиля, а также кадр с записи видеонаблюдения — на нём запечатлены возможные подозреваемые. Блогер связывает подрыв с его позицией относительно СВО: «Кажется, для спокойствия окружающих придётся оставить укрошутки. А то за текстовые буквы и репосты они (националисты — ИА REGNUM) способны на теракты», — прокомментировал Нифёдов.

ИА REGNUM напоминает, что Андрей Нифёдов получил первую известность на видеохостинге YouTube после создания шоу «Нинель пофиг» и передачи «Школоблоггеры». В 2013 году был признан лучшим видеоблогером по версии «Медиа премии Рунета».