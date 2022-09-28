Москва, 28 сентября, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Судя по всему, в свете эскалации конфликта в б. УССР Запад заметно усиливает давление на Турцию и ее банковскую систему за сотрудничество с Россией, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Поэтому турецкие банки, боясь попасть под вторичные санкции, и прекращают обслуживание карт «Мир». Пока сложно сказать, какие альтернативы мог иметь в виду Реджеп Эрдоган .

Среди возможных вариантов — создание некого специального банка, который будет работать только с лирой и обслуживать карты «Мир», но насколько это сложно технически и оправдано экономически, мне трудно судить.

Возможно, речь идет о каких-то специальных кошельках, которые российские граждане, собирающиеся посетить Турцию, могли бы открывать в турецких банках через российские банки-партнеры и затем использовать для оплаты товаров и услуг или снятия наличных в Турции.

Или это могут быть какие-то сертификаты, которые россияне перед поездкой в Турцию могут купить в российских банках и затем использовать для тех же целей.

Думаю, лучше дождаться официального объявления механизма (тем более что это обещают сделать в ближайшие дни), и тогда уже можно будет понять, как это повлияет на банки и как данный механизм будет защищен от возможных санкций», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Турции планируют рассказать подробности о платежной системе, которую планируется использовать в качестве альтернативы российской «Мир».

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