Москва, , 14:58 — REGNUM Быстрые действия Народного банка Китая по стабилизации национальной валюты свидетельствуют о более глубоких опасениях монетарных властей КНР по поводу влияния растущего доллара США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 сентября заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

Юань Elec4.co.kr

«В целом тревожная ситуация на Уолл-стрит продолжает сохраняться, биржевой индекс S&P 500 за прошедшую ночь (27 сентября 2022 года — прим. ИА REGNUM) установил новый минимум 2022 года, — сказал он. — Чрезвычайно неопределённое состояние американского фондового рынка и жесткая риторика ФРС США практически мгновенно транслировались через просторы Тихого океана и сегодня (28 сентября 2022 года — прим. ИА REGNUM) утром все основные биржевые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона упали на 2%, а по азиатским валютам был нанесен жестокий удар. Если китайский юань достиг самого низкого уровня с 2008 года, то индийская рупия упала рекордно низко».

По его словам, торговые площадки сообщают, что китайский юань упал по отношению к бесконечно растущему доллару США на ранних сделках в среду под давлением ожиданий дальнейшего повышения ставок ФРС.

«Все недолларовые валюты АТР рухнули на ранних торгах, и китайский юань также не смог этого избежать, и его обменный курс упал до уровня 7,2302 юаня за доллар. Быстрые действия Народного банка Китая по стабилизации национальной валюты свидетельствуют о более глубоких опасениях монетарных властей КНР по поводу влияния растущего доллара США и желании сохранить позитивные настроения на рынке в преддверии ожидаемого XX съезда», — подытожил Ильинский.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, непрекращающийся рост доллара США вызывает серьезные опасения представителей бизнеса и экономистов.

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