Лондон, , 14:57 — REGNUM Игры Man of Medan и Little Hope из антологии The Dark Pictures Anthology получили версии для консолей нового поколения PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Об этом 28 сентября пишет издание VGC.

Little Hope Иван Шилов ©ИА REGNUM

В новые версии войдут улучшенная графика, дополнительные настройки сложности, изменённый пользовательский интерфейс, а также новая сюжетная глава для Man of Medan. Отмечается, что «обновиться» до версии нового поколения можно бесплатно.

Напомним, что The Dark Pictures Anthology — это антология хоррор-игр в жанре интерактивного кино, разработанная британской студией Supermassive Games. В неё входят такие проекты, как Man of Medan Little Hope, House of Ashes и Devil in Me.

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