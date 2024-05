Лондон, 28 сентября, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Игры Man of Medan и Little Hope из антологии The Dark Pictures Anthology получили версии для консолей нового поколения PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Об этом 28 сентября пишет издание VGC.

Иван Шилов ИА REGNUM Little Hope

В новые версии войдут улучшенная графика, дополнительные настройки сложности, изменённый пользовательский интерфейс, а также новая сюжетная глава для Man of Medan. Отмечается, что «обновиться» до версии нового поколения можно бесплатно.

Напомним, что The Dark Pictures Anthology — это антология хоррор-игр в жанре интерактивного кино, разработанная британской студией Supermassive Games. В неё входят такие проекты, как Man of Medan Little Hope, House of Ashes и Devil in Me.