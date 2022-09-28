Ярославль, 28 сентября, 2022, 14:59 — ИА Регнум. В Ярославле сотрудники мэрии получили повестки в военкомат в рамках частичной мобилизации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил близкий к ведомству источник.

ИА REGNUM мэрия Ярославля

Известно, что призывают минимум трёх сотрудников.

«Повестки пришли двум людям из контрольно-ревизионного управления и кому-то из управления спорта и физической культуры», — рассказал собеседник ИА REGNUM.

В одной из районных администраций Ярославской области рассказали, что мобилизованных нет, так как в основном чиновниками работают женщины.