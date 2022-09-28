Баку, , 14:55 — REGNUM Главы МИД Турции и Азербайджана Мевлют Чавушоглу и Джейхун Байрамов 28 сентября провели переговоры по телефону. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу Mfa.gov.az

«Министры обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе. Было подчёркнуто, что работы, проводимые Азербайджаном на постконфликтной стадии, в том числе масштабные восстановительные и строительные работы, способствуют мирному развитию региона», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Чавушоглу и Байрамов также обсудили предстоящий съезд министров иностранных дел стран участниц Организации тюркских государств, который должен пройти в Стамбуле.

Стоит отметить, что 24 сентября министры обороны Азербайджана и Турции Закир Гасанов и Хулуси Акар также созвонились. Они обсуждали ситуацию на армяно-азербайджанской границе.

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