Лондон, , 14:55 — REGNUM Численность воинского контингента Великобритании в Эстонии до конца 2022 года будет сокращена почти в два раза. Об этом 28 сентября сообщает британская газета The Times со ссылкой на источники.

По данным издания, до следующего Рождества, отмечаемого протестантами и католиками 25 декабря, из числа находящихся в настоящее время в Эстонии свыше 1,6 тыс. британских военнослужащих 700 человек покинут прибалтийскую республику. При этом минобороны Британии не намерено их заменить.

«Всегда предполагалось, что боевая группа, заявление по поводу которой было сделано в феврале, будет размещена [в Эстонии] временно. В НАТО Соединенное Королевство взяло на себя обязательство выделить для [защиты] Эстонии бригаду, находящуюся в повышенной боевой готовности, располагающую собственной штаб-квартирой и боевой группой передового базирования», — говорится в сообщении минобороны Британии после публикации The Times.

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