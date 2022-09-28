Вашингтон, , 14:55 — REGNUM Американский рэпер Lil Pump (Газзи Гарсия) выпустил новый клип под названием Mosh Pit. Выход видео состоялся 28 сентября на YouTube-канале музыканта.

Lil Pump Цитата из видеоклипа Mosh Pit

По сюжету ролика, артист отправляется на дорогостоящую миссию в закрытый музей, где ему необходимо нанести ущерб в размере $14 млн. Композиция Mosh Pit войдёт в предстоящий альбом Гарсии под названием Lil Pump 2.

Напомним, выход альбома Lil Pump 2 намечен на октябрь 2022 года. Пластинка станет четвёртым студийным проектом рэпера.

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